Робинович Самсон Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Робинович
- Имя
- Самсон
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8237. РОБИНОВИЧ САМСОН ЕФИМОВИЧ, 42 л., Минск. г., г. Новогрудка. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 110, 113, лиш. св. 6 л. Исп. 2 апр.923
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