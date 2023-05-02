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Робинович Самсон Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Робинович
Имя
Самсон
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
02 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8237. РОБИНОВИЧ САМСОН ЕФИМОВИЧ, 42 л., Минск. г., г. Новогрудка. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 110, 113, лиш. св. 6 л. Исп. 2 апр.923

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