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Пескова Мария Викентьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пескова
Имя
Мария
Отчество
Викентьевна
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
27577. ПЕСКОВА, МАРИЯ ВИКЕНТЬЕВНА, 20 л. Гр. г. Самары; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 9 сент. 920.

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