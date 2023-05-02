Хлопов Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлопов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140812. ХЛОПОВЪ, МИХАИЛЪ ИВАНОВЪ. К. Котельническ. у., Казаковск. в., д. Солодовшинъ, 19 л.; — Вятск. О. С. 23 Сент. 909, 140 и 3 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 28 Окт. 909.
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