Рязанов Павел Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рязанов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8543. РЯЗАНОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 24 л., Кунгурск. у ., Судинск. в. В. Триб. 5 отд. Краснознамен. арм. Ст. 208 ч. 3, лиш. св. 2 г. Исп. 22 окт. 923.
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