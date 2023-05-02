Чащенков Василий Аксенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чащенков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Аксенович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7953. ЧАЩЕНКОВ, ВАСИЛИЙ АКСЕНОВИЧ, 52 л., Гр. Ярославск. у., Троицк, в., д. Головино, М.; Н. С. 4 р-на Ярославск. у., Кража, лиш. св. 1 г. , условно.
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