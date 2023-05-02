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Чащенков Василий Аксенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чащенков
Имя
Василий
Отчество
Аксенович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7953. ЧАЩЕНКОВ, ВАСИЛИЙ АКСЕНОВИЧ, 52 л., Гр. Ярославск. у., Троицк, в., д. Головино, М.; Н. С. 4 р-на Ярославск. у., Кража, лиш. св. 1 г. , условно.

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