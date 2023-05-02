Александров Сергей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Сергей
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44776. АЛЕКСАНДРОВЪ, СЕРГѢЙ (внѣбр.). Восп. СПБ. восп. дома, 18 л., прип. Крестецк. у., Тимофеевск. в., въ д. Дубкахъ; — У. Чл. О. С., по Крестецк. у., 169, 170¹ и 171 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Іюня 905.
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