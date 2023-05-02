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Дюдяев Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дюдяев
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4251. ДЮДЯЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 50 л., Сергачевск. у., Б.-Андасовск. в., с. Столбищ. Марийск. Облсуд. Ст. 128 ч. 2, лиш. св. 5 л. Исп. 15 ноября 923.

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