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Антонова Пелагея Еремеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонова
Имя
Пелагея
Отчество
Еремеева
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
129554. Антонова, пелагея еремѣева. К. Двинск. у., Вышковск. в., д. Кривонъ, 29 л.; — Вилен. О. С. 21 Сент. 909, 148 и 3 ч. 1643 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 2½ г. Исп. 26 Окт. 909.

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