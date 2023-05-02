Антонова Пелагея Еремеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонова
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Еремеева
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129554. Антонова, пелагея еремѣева. К. Двинск. у., Вышковск. в., д. Кривонъ, 29 л.; — Вилен. О. С. 21 Сент. 909, 148 и 3 ч. 1643 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 2½ г. Исп. 26 Окт. 909.
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