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Онода Александр

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Онода
Имя
Александр
Дата исполнения приговора
09 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
105995. ОНОДА, АЛЕКСАНДРЪ (онъ же Одопнинъ) (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ к. Сос-ницк. у., ІЦабаниновск. в., с. Пекари, 24 л.;— М. С. 3. уч г. Кіева, 16 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Апр. 909. 904 44021 1655 У. | 902 99877 169 М. 902 99878 169 М. ОНОПРІЕНКО, АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ см. Онупріенко (ѴІІІ кн. 909).

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