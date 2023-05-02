Летягин Дорофей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Летягин
- Имя
- Дорофей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 286
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88159. ЛЕТЯГИНЪ, ДОРОФЕЙ ВАСИЛЬевъ (онъ же Литягинъ). Мщ. изъ сс.-посел. г. Ишима, 38 л., рд. въ г. Дмитріевѣ; — Омск. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 4 Февр. 908. | 904 99182 170 М. | 96 91556 1534 У. | 901 67531 170 М.
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