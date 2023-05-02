Сергиенко Петр Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергиенко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10571. СЕРГИЕНКО ПЕТР АНТОНОВИЧ, 19 л., Сальск. окр., д. Дубенцово. Северо-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 114, 2 ч. 149, лиш. св. 1 г. 3 П. в. з. с. 13/ХІІ — 24.
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