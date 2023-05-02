Рышковский Фома-Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рышковский
- Имя
- Фома-Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 299
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87006. РЫШКОВСКІЙ, ФОМА-ИВАНЪ (Станиславъ) Ивановъ (Карловъ), 27 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. пос. и гм. Тышовцы, Томашовск. у.; — Люблинск. О. С., 11 Окт. 910, 1629 и 1632 У., по сов. съ 2 приг. сего С. отъ сего числа (270 У., арест. отд. 3 г. и 1654 У., арест. отд. 4 г.) и 30 Марта 910 г. (1654 У., арест. отд. 4 г.), каторж. раб. 9 л. Исп. 28 Іюня 911. | 902 68855 1647 У. | 93 84053 169 М. | 95 47101 169 М.
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