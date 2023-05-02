Дудкин Владимир Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудкин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4167. ДУДКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 22 л., Ардатовск. у., Хрипуновск. в., д. Клоповки. В. Т. 2 Амурск. стр. див. Ст. ст. 176, 180 п. «д» и 207 ч. 1, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 дек. 923.
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