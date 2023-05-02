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Пименов Федор Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пименов
Имя
Федор
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
__ март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7701. ПИМЕНОВ ФЕДОР КУЗЬМИЧ, 42 л., Костромск. у., Сандогорск. в. и с. Н. С. 1 уч. Лужск. у. Ст. 157 ч. 2, лиш. св. 3½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. в марте 923.

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