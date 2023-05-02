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Никулин Петр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никулин
Имя
Петр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
18 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
17641. НИКУЛИН, ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 23 л. Гр. Доблетск. у., Ново-Платоновск. в., д. Сверловкг; — Н. С. 4 р. г. Твери. Кража, лиш. св. 6 м. условно, с отпр. на фр. Исп. 18 февр. 920.

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