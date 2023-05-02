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Гусейн-Оглы Абдулла-Бек

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусейн-Оглы
Имя
Абдулла-Бек
Дата исполнения приговора
13 июль 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
46378. ГУСЕЙНЪ-ОГЛЫ, АБДУЛЛА-БЕКЪ. Под. с., жит. с. Муселимъ-Аула, Дженкутаевск. уч., Т.-Х.-Шурин. окр., 30 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 13 Іюля 904 (Вѣр.).

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