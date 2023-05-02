Мягги Александр Мартов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мягги
- Имя
- Александр
- Отчество
- Мартов
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90088. МЯГГИ. АЛЕКСАНДРЪ МАРТОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Эзельск. у., Пихтласк. в., 25 л.; — Рижск. О. С., 114, 134, 135, 152, 9, 3 ч. 309, 13 и 1ч. 1647 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 25 Сент. 906 г., арест. отд. 2½ г. Исп. 16 Нояб. 907. | 902 67133 1642 У. | 94 80208 169 М. | 99 49382 169 М.
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