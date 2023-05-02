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Рогов Борис Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рогов
Имя
Борис
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 575
Источник
Скан
Оригинальная запись
16180. РОГОВЪ, БОРИСЪ ДМИТРІЕВЪ (онъ же Саломасовъ). К. Богородицк. у., в. и д. Черняевки, 25 л.; — З. Н. 3 уч. Подольск. у., Москов. г., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 28 Дек. 908. | 908 76398 169 М.

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