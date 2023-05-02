Яковлев Александр Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яковлев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30768. ЯКОВЛЕВ, АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 28 л. Гр. Бежецк. у., Бокаревск. в., д. Анисимовки; — Н. С. Хамовническ. р. 3 отд. г. Москвы. Торг. спирт., пр. р. 6 м. Исп. 7 февр. 920.
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