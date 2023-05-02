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Ивашков Яков Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивашков
Имя
Яков
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5237. ИВАШКОВ ЯКОВ ИЛЬИЧ, 58 л., Тверск. у., Кушалинск. в., д. Ивашковой. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 149 ч. 2, 157 ч. 1, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 декабря 923.

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