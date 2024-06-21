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Худолей Федор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Худолей
Имя
Федор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140913. ХУДОЛѢЙ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ. К. Роменск. у., Глинск. в., д. Сурмачевки, 19 л.; — Г. С. г. Гадяча, 173 М., тюр. 6 м. Исп. 24 Дек. 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 18448.

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