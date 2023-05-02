Кривоносова Пелагея Леонтьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривоносова
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Леонтьева
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83754. КРИВОНОСОВА, ПЕЛАГЕЯ ЛЕонтьева, 52 л. Мщ. изъ сс. г. Тары, рд. въ г. Хмѣльникѣ, Липлинск. у.; — Тобольск. О. С., 28 Февр. 911, 152¹, 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 1½ г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 29 Апр. 911. | 906 71086 2 ч. 1655 У. | 92 1 13054 1655 У. | 901 98659 1655 У. | 89 78605 170 М. | 902 98035 1655 У. | 88 94656 169 М. | 900 96049 1655 У.
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