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Рахимов Саринпай

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рахимов
Имя
Саринпай
Дата исполнения приговора
11 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 297
Источник
Скан
Оригинальная запись
10988. Рахимов Саринпай, 37 л., Омск. окр., Крестинск. р. Н. С. 14 уч. Омск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 11 февр. 926.

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