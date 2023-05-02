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Коняева Афанасия Захарьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коняева
Имя
Афанасия
Отчество
Захарьевна
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6451. КОНЯЕВА АФАНАСИЯ ЗАХАРЬЕВНА, 34 л., Пермск. окр., Ильинск. в., д. Коуровой, Н. С. 13 уч. Пермск. окр., Ст. 140, лиш. св. 1½ г., Исп. 16 ноября 923.

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