Каменщиков Пантелеймон Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каменщиков
- Имя
- Пантелеймон
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4055. КАМЕНЩИКОВ ПАНТЕЛЕЙМОН ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., б. Пермск. г., Усольск. у., завода Дедюхина. Н. С. 8 уч. Пермск. окр. Ст. 189, лиш. св. 1½ г. и пор. пор. 1 г. П. В. 3. с. 8/Х—24.
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