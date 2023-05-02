Каменщиков Пантелеймон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменщиков Пантелеймон Васильевич

Каменщиков Пантелеймон Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каменщиков
Имя
Пантелеймон
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4055. КАМЕНЩИКОВ ПАНТЕЛЕЙМОН ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., б. Пермск. г., Усольск. у., завода Дедюхина. Н. С. 8 уч. Пермск. окр. Ст. 189, лиш. св. 1½ г. и пор. пор. 1 г. П. В. 3. с. 8/Х—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close