Дрозденко Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрозденко Василий Тимофеевич

Дрозденко Василий Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дрозденко
Имя
Василий
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
14 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
2737. ДРОЗДЕНКО ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 39 л., г. Покровска. Главсуд Немц. Поволжья АССР. Ст. ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 7 л. П. в. з. с. 14/ІІІ - 24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close