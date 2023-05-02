Зачист Никодим Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зачист
- Имя
- Никодим
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15198. ЗАЧИСТ, НИКОДИМ ИВАНОВИЧ, 34 л. Гр. Режицк. у., Бакшанск. в., с. Солотники; — Н. С. 1 уч. Сольвычегодск. у. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 2 м. и 25 д. пр. з. Исп. 19 Февр. 920. | 913 3305 170 | М. 902 106689 169 М. | 904 66447 170 М.
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