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Безлюдская Анна Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безлюдская
Имя
Анна
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
129971. БЕЗЛЮДСКАЯ, АННА ИВАНОва. Мщ. г. Сапожка, 30 л., рд. въ с. Самадуровкѣ, Дегтяно-Борковск. в., Сапожковск. у.; — Г. С. г. Сапожка 19 Сент. 909, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 21, счит. ср. съ 19 Сент. 909.

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