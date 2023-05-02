Зинченко Степан Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зинченко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46909. ЗИНЧЕНКО, СТЕПАНЪ ДМИТРІевъ. К. Южно-Уссурійск. окр., в. и с. Покровки, 28 л., рд. Сосницк. у., Синявск. в., въ с. Лѣсковкѣ; — М. С. 6 уч. Владивостокск. О. С. (во 2 р.), 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Февр. 905. | 904 41411 169 М.
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