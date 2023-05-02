Лукоянов Илья Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукоянов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8311. ЛУКОЯНОВ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ, 18 л., б. Екатеринбургск. у., Нязе-Петровск. в. и з. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «в» и «ж», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 июля 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.