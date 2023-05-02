Приданкина Домна Моисеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Приданкина
- Имя
- Домна
- Отчество
- Моисеевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27920. ПРИДАНКИНА, ДОМНА МОИСЕЕВНА, 53 л. Гр. Судогодск. у., Мошенск. в., д. Остапово; — Н. С. 1 уч. Мелекесск. у. Мошеннич., лиш. св. 2 г. условно.
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