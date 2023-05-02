Петрова Дария Гавриловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрова
- Имя
- Дария
- Отчество
- Гавриловна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27646. ПЕТРОВА, ДАРИЯ ГАВРИЛОВНА, 55 л.; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц., лиш. св. 6 м. условно.
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