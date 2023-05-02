Галкин Яков Исидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галкин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Исидоров
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21921. ГАЛКИНЪ, ЯКОВЪ ИСИДОРОВЪ. Мщ. г. Хотина, 18 л.;—К.-Нодольск. О. С., 2 ч. 139, 149 и 1 ч. 1645 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 34491, пост, по сов. съ приг. М. С. 5 уч. Могилев. окр. оть 18 Нояб. 906 г. (169 М.—тюр. 4 м.), каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 25 Окт. 908.
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