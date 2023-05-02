Москвин Дмитрий Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Москвин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26942. МОСКВИН, ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Никольск. у., Подболотн. в., д. Сосновки; — П. С. Карбата г. Великого Устюга. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. от нак. освоб., с отпр. на фр. Исп. 16 июня 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.