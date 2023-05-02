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Соловьев Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соловьев
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
19 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
29064. СОЛОВЬЕВ, СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. Калязинск. у., Семендяевск. в., д. Васильевой; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Петрограда. Мошеннич., лиш. св. 1½ г. Исп. 19 апр. 920.

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