Васильева Анна Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22371. ВАСИЛЬЕВА, АННА ВАСИЛЬЕВНА, 22 л. Гр. Порховск. у., Нижне-Шелонск. в., с. Петровщино; — Н. С. 1 Городск. р. 6 отд. г. Петрограда. Исисполн. ж. д. прав., лиш. св. 6 м. Исп. 30 дек. 920.
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