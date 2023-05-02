Осколов Михаил Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осколов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67591. ОСКОЛОВЪ, МИХАИЛЪ КАРЛОВЪ (онъ же Аскола). Сн. финлянд. урож., не прип., 25 л., рд въ г. Ельцѣ; — Г. С. 1 уч. г. Ельца, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 17 Авг. 907. 906 41093 169 М.
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