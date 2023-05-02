Капыгин Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапыгин Иван Яковлев

Капыгин Иван Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Капыгин
Имя
Иван
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
29 апрель 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 404
Источник
Скан
Оригинальная запись
17241. Капыгин Иван Яковлев., 26 л., Свияжск. р. и в. (Тат. АССР), д. Воробьевки. Ленинградск. Г. С. Ст. 152, л. с. 1 г. 29 апр. 927.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close