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Красильников Киприан Севастьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красильников
Имя
Киприан
Отчество
Севастьянов
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
134532. КРАСИЛЬНИКОВЪ, КИПРІАНЪ Севастьяновъ. К. Балахнин. у., Козинск, в., с. Б.-Козина, 35 л.; — З. Н. 2 уч. Балахнин. у. 25 Сент. 909, 154 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Окт. 909.

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