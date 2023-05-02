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Шмелев Ермил Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шмелев
Имя
Ермил
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
26 ноябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
15177. Шмелев Ермил Ефимот., 35 л., Арзамасск. у., Пановск. в., с. Алферьева. Н. С. 5 уч. Арзамасск. у. Ст. 143, л. с. 5 л., п. п. 5 л. 26 нояб. 927.

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