Шмелев Ермил Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шмелев
- Имя
- Ермил
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15177. Шмелев Ермил Ефимот., 35 л., Арзамасск. у., Пановск. в., с. Алферьева. Н. С. 5 уч. Арзамасск. у. Ст. 143, л. с. 5 л., п. п. 5 л. 26 нояб. 927.
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