Карпов Павел Пименович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Пименович
- Дата исполнения приговора
- 29 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4382. КАРПОВ ПАВЕЛ ПИМЕНОВИЧ, 34 л., б. Екатеринбургск. г., Камышловск. у., Чупинск. в., д. Речкиной. Н. С. 3 уч. Камышловск. у. Ст. 140б, пр. р. 1 г. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 29/ІІ—24.
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