Забарин Степан Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забарин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 02 февраль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3888. Забарин Степан Семенов., 42 л., г. Сталинграда. Н. С. 1 уч. г. Сталинграда. Ст. 2 ч. 169, л. с. 2 г. 2 февр. 927.
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