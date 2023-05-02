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Тимков Григорий Митрофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимков
Имя
Григорий
Отчество
Митрофанович
Дата исполнения приговора
13 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 266
Источник
Скан
Оригинальная запись
9196. ТИМКОВ ГРИГОРИЙ МИТРОФАНОВИЧ, 48 л., Балашовск. у., Турковск. в. и с. В. Т. 22 стр. див. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 13/І—26.

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