Иванов-Четырнек Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов-Четырнек
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4060. ИВАНОВ-ЧЕТЫРНЕК, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 29 л. Гр. Боровичск. у., Кобожск. в., д. Левочки; — Н. С. 1 уч. Боровичок. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 24 июня 920. | 911 110043 169 М. | 911 94329 170 М.
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