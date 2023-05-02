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Назаров Илларион Назарьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назаров
Имя
Илларион
Отчество
Назарьевич
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 278
Источник
Скан
Оригинальная запись
9829. НАЗАРОВ ИЛЛАРИОН НАЗАРЬЕВИЧ, 33 л., Холмск. у., Медовск. в., д. Старая. Псковск. Губсуд. Ст. 108, пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ. осужд. 21 дек. 923.

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