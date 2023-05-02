Безпалов Иван Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безпалов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100832. БЕЗпАЛОВЪ, ИВАНЪ НИКОЛАевъ (онъ же Васильевъ), 24 л. К. Верхоленск. у., Качугск. в., д. Исетей; — Иркутск. О. С., 11 Мая 911, 152² и 1642 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 9 м. и 24 дн. предв. заключ. Исп. 14 Іюля 911. | 908 121503 169 М.
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