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Богданов Михаил Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Михаил
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
16 июль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
1279. Богданов Михаил Иванов., 28 л., Псковск. г., Порховск. у., Поживирицк. в., д. Лужок. Н. С. Д. к. г. Ленинграда. Ст. 162 п. "в", л. с. 6 м. 16 июля 927.

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