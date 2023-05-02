Розенштейн Гирш Шлиомов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розенштейн
- Имя
- Гирш
- Отчество
- Шлиомов
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 504
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26011. РОЗЕНШТЕЙНЪ, Гиршъ Шліомовъ. Мѣщ. г. Динабурга (торгов.), 26 л.; род. въ п. Креславкѣ, Динабург. у.; приг. Диснен. М. С. 2 уч., за укрыв. кражи, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 27 Янв. 1887 г.
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