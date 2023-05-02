Кордаполов Павел Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кордаполов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6490. КОРДАПОЛОВ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ, 23 л., Курганск. у., М.-Чаусовск. в., д. 1 Нижне-Утятской, Н. С. Деж. Кам. Курганск. у., Ст. 140, лиш. св. 1½ г., Исп. 14 авг. 923.
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