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Кордаполов Павел Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кордаполов
Имя
Павел
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
14 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6490. КОРДАПОЛОВ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ, 23 л., Курганск. у., М.-Чаусовск. в., д. 1 Нижне-Утятской, Н. С. Деж. Кам. Курганск. у., Ст. 140, лиш. св. 1½ г., Исп. 14 авг. 923.

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