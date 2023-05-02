Крестьянинов Никита Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крестьянинов
- Имя
- Никита
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66027. КРЕсТЬЯНИНОВЪ, НИКИТА ЕГОровъ. К. Нолин. у., Нѣмск. в., д. Зуевской, 28 л.; — Вятск. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Іюня 907. | 99 82618 177 М. | 95 19511 171 М.
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